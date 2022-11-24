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الخميس، 24-11-2022 01:14 م

ورشة عمل باليرموك حول تطبيقات الميتافيرس

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الوكيل الإخباري- نظم مركز الاعتماد وضمان الجودة في جامعة اليرموك بالتعاون مع شركة بيونيد يونيفيرس، اليوم الخميس، ورشة عمل حول تطبيقات الميتافيرس باستخدام الواقع المدمج في العملية التعليمية بالجامعات.

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وقال رئيس قسم التدريب في المركز الدكتور خالد النواصرة، إن تقنية الميتافيرس تعتبر تقنية العصر، وتعد من أهم التقنيات التكنولوجية الحديثة في وقتنا الحالي، و تمثل الثورة الرقمية الجديدة والأساسية في علم الذكاء الاصطناعي.


من جهته، أشار المدير التنفيذي للشركة المهندس ثائر فرارجة، إلى مكونات وخصائص وتطبيقات تقنية الميتافيرس، وأبرز المشاريع القائمة عليها في مختلف العلوم الطبية، والعمليات الجراحية، والهندسية، والآثار، وتكنولوجيا المعلومات على وجه الخصوص، إضافة إلى إمكانية توظيفها في مختلف العلوم، والإقبال المتزايد على توظيفها في شتى المجالات.


وأوضح أن مصطلح الميتافيرس يتكون من شقين الأول" ميتا" بمعنى "ما وراء" والثاني "فيرس "وتفيد (ما وراء العالم)، لافتا إلى أنه يتم تعريف الميتافيرس على أنه عالم افتراضي عالمي من خلال استخدام الواقع الافتراضي، والواقع المعزز، والواقع المختلط والممتد، والواقع الممتد متعدد الحواس، ومحاكاة الواقع.


وتم خلال الورشة عرض عدد من مقاطع الفيديو التي توضح التطبيقات العلمية المختلفة لاستخدام هذه التقنية، وفوائد توظيف تكنولوجيا الواقع المدمج في العملية التعليمية للتخصصات الطبية والهندسية.


يذكر ان شركة بيونيد يونيفيرس أحد الشركاء الرئيسيين لشركة مايكروسوفت في الشرق الأوسط.

 




 

 


 

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