ورشة عمل بعنوان أصدقاء البيئة في إربد

الوكيل الإخباري - نظم مركز "شباب البويضة" التابع لمديرية شباب إربد، اليوم الاثنين، ورشة عمل بعنوان "أصدقاء البيئة"، وذلك بحضور 20 مشاركا من أعضاء المركز.

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وقدم المدرب ناجح حسن، خلال الورشة، عرضا مصورا لبعض السلوكيات السلبية الخاطئة التي يمارسها بعض الأفراد وتضر بالبيئة، وطرق معالجتها، وذلك من أجل الحفاظ على بيئة سليمة وصحية والحفاظ على الطبيعة خالية من التلوث.



كما تحدث عن أهمية الاهتمام بالبيئة وكيفية الاستفادة من المخلفات كالورق والكرتون وإعادة تدويرها، لحماية البيئة من جميع أشكال التلوث والأخطار المؤثرة فيها وسبل وكيفية حماية الموارد الطبيعية المختلفة.



وبين حسن أن هذه الورشة تهدف الى نشر الوعي ورفع مستوى المسؤولية البيئية لدى أفراد المجتمع كافة، وبخاصة فئة الشباب، والعمل على تثقيفهم بأهمية الحفاظ على البيئة، والتعريف بالأخطار البيئية المختلفة والأساليب المتبعة للمحافظة عليها.