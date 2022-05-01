الهواري يوجه بتقديم خدمات صحية متقدمة للمواطنين

الوكيل الإخباري - لليوم الثاني على التوالي، زار وزير الصحة الدكتور فراس الهواري الأحد يرافقه الأمين العام للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة الهام خريسات ومدير إدارة الشؤون الفنية للمستشفيات الدكتور عماد أبو يقين، ثلاث مستشفيات حكومية في محافظة إربد، شملت مستشفى الرمثا الحكومي ومستشفى الأميرة رايا بنت الحسين الحكومي ومستشفى معاذ بن جبل.

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وهنأ خلالها الوزير الكوادر العاملة بمناسبة عيد العمال وتفقد سير العمل وتقديم الخدمات الصحية للمواطن.



وكان الوزير الهواري قد بدأ سلسلة من زياراته الميدانية خلال العطلة الحالية لمواقع ومنشآت صحية تابعة لوزارة الصحة حيث زار الوزير أمس السبت مستشفى الأميرة إيمان (معدي) ومستشفى الشونة الجنوبية ومستشفى أبي عبيدة الحكومي في الاغوار بمستهل جولاته التفقدية، كما تمت زيارة مستشفى الحسين السلط الجديد والمركز الوطني للصحة النفسية.



وتفقد الهواري خلال زيارته لمستشفى الرمثا الحكومي جهاز الرنين المغناطيسي الذي جرى تركيبه مؤخرا وسيتم افتتاحه خلال الشهر الحالي ليخدم سكان الرمثا ويخفف الضغط عن مستشفى الأميرة بسمة الحكومي.



واستمع الهواري خلال زياراته للمستشفيات الى ملاحظات عدد من المرضى والمراجعين ووجه كوادر الوزارة بالتعامل معها والتسهيل على المرضى وتقديم الخدمات الصحية لهم وفقاً لمستويات متقدمة.



على صعيد متصل نفذ عدد من مسؤولي وزارة الصحة أمس واليوم زيارات ميدانية لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة، وستستمر هذه الزيارات خلال أيام عطلة عيد الفطر السعيد للوقوف على واقع تقديم الخدمات الصحية في المحافظات والألوية.