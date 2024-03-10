ورشة عمل تناقش القيمة الاقتصادية للمياه في وادي الأردن

الوكيل الإخباري - افتتح أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة اليوم الأحد، في عمان ورشة عمل تحت عنوان "إشراك أصحاب المصلحة وعرض النتائج الأولية لدراسة القيمة الاقتصادية للمياه في وادي الأردن" بالتعاون مع مشروع المحافظة على المياه الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.



وقال أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة أن تامين المياه للمزارعين ضمن أولويات سلطة وادي الأردن بالرغم من التحديات ونقص المتاح منوها الى أهمية تعزيز التعاون وتبادل الأفكار مع الاخوة المزارعين وجمعيات مستخدمي مياه الري لإنجاح جهود السلطة.

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وأكد على أهمية التشاور والشراكة لإثراء هذا العمل، وتحقيق أهدافه المستقبلية، متطلعا لأن تسهم الدراسة في فهم أعمق لقيمة المياه في المناطق المروية في وادي الأردن، وتوجيه الجهود نحو تحسين إدارة مصادر المياه.



وأشار الى الجهود التي تبذلها كوادر سلطة وادي الأردن في تأمين الاحتياجات الزراعية والشرب ورفع كفاءة الحصاد المائي.



وعبر المهندس الحيصة عن الشكر لجميع الشركاء والحضور على جهودهم المبذولة داعيا الى المشاركة الفعّالة في المراحل القادمة لهذا العمل الهام.



وتتناول الدراسة تسليط الضوء على أهمية استخدام مصادر المياه الجديدة وتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة، مع التركيز على المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية.



وتم خلال الورشة تقديم منهجية ونتائج أولية لدراسة تحديد القيمة الاقتصادية للمياه المستخدمة في الري في وادي الأردن.



يأمل المشاركون في هذه الورشة أن يكون لها دور رئيسي في تعزيز القيمة الاقتصادية والاجتماعية لاستخدام المياه في المنطقة، وتحقيق الاستدامة في موارد المياه لصالح الأردن وشعبه.