الأحد 10-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الأونروا: الجوع في كل مكان بغزة

محافظ اربد يوعز بتكثيف الرقابة على الأسواق خلال رمضان

تدهور دراجة نارية داخل نفق المدينة الطبية والسير تُحذر

انتشار أمني مكثف بمحيط المسجد الأقصى

كف يد رئيس اتحاد النقابات عن العمل وتوقيف رئيس نقابة البلديات وثلاثة آخرين

صحة غزة: 31 ألفا و45 شهيدا في أحدث حصيلة للعدوان

غارة إسرائيلية على محيط بلدة الهبارية جنوبي لبنان

بدء التسجيل لامتحان "التوجيهي" اعتبارا من الاثنين

رئيس الوزراء: المنطقة مهددة بمزيد من العنف لغياب الأفق السياسي لحل الدولتين

3 إصابات بانهيار سقف مسجد قيد الإنشاء في إربد - صور وفيديو

الأحد، 10-03-2024 02:28 م

ورشة عمل تناقش القيمة الاقتصادية للمياه في وادي الأردن

WhatsApp Image 2024-03-10 at 2.25.50 PM


الوكيل الإخباري - افتتح أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة اليوم الأحد، في عمان ورشة عمل تحت عنوان "إشراك أصحاب المصلحة وعرض النتائج الأولية لدراسة القيمة الاقتصادية للمياه في وادي الأردن" بالتعاون مع مشروع المحافظة على المياه الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID. 

وقال أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة أن تامين المياه للمزارعين ضمن أولويات سلطة وادي الأردن بالرغم من التحديات ونقص المتاح منوها الى أهمية تعزيز التعاون وتبادل الأفكار مع الاخوة المزارعين وجمعيات مستخدمي مياه الري لإنجاح جهود السلطة.

اضافة اعلان

 

وأكد على أهمية التشاور والشراكة لإثراء هذا العمل، وتحقيق أهدافه المستقبلية، متطلعا لأن تسهم الدراسة في فهم أعمق لقيمة المياه في المناطق المروية في وادي الأردن، وتوجيه الجهود نحو تحسين إدارة مصادر المياه.

وأشار الى الجهود التي تبذلها كوادر سلطة وادي الأردن في تأمين الاحتياجات الزراعية والشرب ورفع كفاءة الحصاد المائي.


وعبر المهندس الحيصة عن الشكر لجميع الشركاء والحضور على جهودهم المبذولة داعيا الى المشاركة الفعّالة في المراحل القادمة لهذا العمل الهام.

وتتناول الدراسة تسليط الضوء على أهمية استخدام مصادر المياه الجديدة وتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة، مع التركيز على المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية.


وتم خلال الورشة تقديم منهجية ونتائج أولية لدراسة تحديد القيمة الاقتصادية للمياه المستخدمة في الري في وادي الأردن. 


يأمل المشاركون في هذه الورشة أن يكون لها دور رئيسي في تعزيز القيمة الاقتصادية والاجتماعية لاستخدام المياه في المنطقة، وتحقيق الاستدامة في موارد المياه لصالح الأردن وشعبه.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1710070837565

إطلاق الدورة الرابعة لجائزة الحسين لأبحاث السرطان

1710072355494

"ألق الثقافي" يطلق مبادرة "الرمثا تقرأ"

WhatsApp Image 2024-03-10 at 3.00.11 PM

المستقلة للانتخاب والجامعة الأردنية تنظمان يوما تعريفيا بإجراءات العملية الانتخابية

WhatsApp Image 2024-03-10 at 2.42.04 PM

المياه تستكمل حملتها للتدريب على السباكة لذوي الإعاقة في دير علا

218931368_4188614771253374_1870661675173950467_n

محافظ اربد يوعز بتكثيف الرقابة على الأسواق خلال رمضان

62d84de1d73c4

تدهور دراجة نارية داخل نفق المدينة الطبية والسير تُحذر

أخبار متعلقة
1709981977401

"سفيرتان ليوم واحد" تشاركان بأنشطة السفارة البريطانية في عمان

WhatsApp Image 2024-02-10 at 2.29.58 PM

الانتقال الكبير.. وثيقة علمية تاريخية تدل على أنَّ الأردن بناء جماعي لا يؤمن بالفردية

1760718d-118d-4464-a44f-b355312266a6

الإصلاح الدستوري يرسخ دولة القانون والمؤسسات

1707502308665

السفير الأردني لدى الدوحة: وصول النشامى ومنتخب قطر لنهائي آسيا إنجاز للكرة العربية

420231512933277513169

وفاة طفلين إثر حريق شقة سكنية في عمان

1707483409633

القيسي يوجه بتطوير قصر القسطل ليكون جزءا رئيسا من مسار الحج الإسلامي