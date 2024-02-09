الجمعة 09-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الأوقاف تنفي تهجم مصلين على خطيب مسجد

القسام تعلن الإجهاز على 7 جنود "إسرائيليين" شرق خان يونس

السفير الأردني لدى الدوحة: وصول النشامى ومنتخب قطر لنهائي آسيا إنجاز للكرة العربية

مصر: الحل الوحيد للأوضاع الراهنة يتمثل بحل الدولتين

وفاة و5 إصابات بحادث تصادم في الأغوار الشمالية

وفاة طفلين إثر حريق شقة سكنية في عمان

مسؤولة أممية: إسرائيل تنتهك حقوق أطفال غزة بشكل لم يشهده التاريخ الحديث

20 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك

فاعليات حزبية وشعبية تنفذ وقفات تضامنية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

عاجل ارتفاع عدد المعتقلين لنحو 7 آلاف فلسطيني بالضفة

الجمعة، 09-02-2024 09:15 م

السفير الأردني لدى الدوحة: وصول النشامى ومنتخب قطر لنهائي آسيا إنجاز للكرة العربية

1707502308665


الوكيل الإخباري - أكد السفير الأردني لدى الدوحة، زيد مفلح اللوزي، أن وصول منتخبي الأردن وقطر لنهائي كأس آسيا قطر 2023، يعتبر إنجازا كبيرا للكرة العربية في قارة آسيا.

اضافة اعلان


وأوضح السفير اللوزي، في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الجمعة، أن الكأس ستكون عربية في نهاية الأمر وهو أمر تمناه على المستوى الشخصي قبل انطلاق البطولة، لما للأمر من قيمة في إظهار المكانة العربية لكرة القدم بالقارة الآسيوية، واصفا ذلك بالأمر الذي يثلج الصدر، خصوصا وأنه منذ العام 2007 لم يصل منتخبان عربيان للنهائي.


وأثنى اللوزي على التنظيم القطري للبطولة، مؤكدا أن قطر أجادت من قبل بتنظيم بطولة كأس العالم قطر 2022، وقدمت نسخة استثنائية حازت على استحسان العالم وسخرت فيها كل مقومات النجاح للتنظيم من مرافق وملاعب ووسائل نقل مميزة، وهو أمر جعل من قطر عاصمة رياضية عالمية تنجح بسهولة في استضافة البطولات الأخرى، مشيرا إلى تمرس الكوادر القطرية بتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية، لذلك فإن التنظيم المميز ليس بغريب على قطر قياسا بأكثر بطولة رياضية وهي كأس العالم.


ونوه اللوزي بالاهتمام القطري بالرياضة وتنظيم البطولات المختلفة، مشيرا إلى أنه سنحت له الفرصة للاطلاع على رزنامة الموسم الرياضي (2023 - 2024)، ولاحظ وجود أكثر من ثمانين بطولة في قطر على المستويات العالمية والقارية والإقليمية وهو أمر يسعد الجميع.


وتمنى السفير التوفيق لدولة قطر في مواصلة النجاحات بتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية المختلفة.


وأرجع الحضور الجماهيري المميز للمنتخب الأردني إلى الاهتمام الكبير بالرياضة في الأردن، في الوقت ذاته إلى أن هناك تنسيقا تاما مع الجانب القطري بخصوص الجماهير وهو ما سهل ويسهل على الجماهير الحاضرة من الأردن الدخول للمباريات. كما أشاد بالمساندة الكبيرة للمنتخب من أبناء الجالية الأردنية في قطر.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
20a3a60d9b10a4187f1b7e28f4f7635b

الأوقاف تنفي تهجم مصلين على خطيب مسجد

1694796400212

الزرقاء: هيئة إدارية جديدة لنادي أسرة القلم الثقافي بالتزكية

1707498506165

وفاة و5 إصابات بحادث تصادم في الأغوار الشمالية

health1

مطالب بإنشاء أو استئجار مركز صحي جديد في منطقة بشرى

1707488507015 (1)

عجلون تكتسي بثوبها الأخضر وترسم لوحة جمالية بألوان الطبيعة

420231512933277513169

وفاة طفلين إثر حريق شقة سكنية في عمان

أخبار متعلقة
1706084509319

أمير قطر يكرّم خريجين أردنيين من مرشحي ضباط كلية أحمد بن محمد العسكرية

17022f04-8ad8-4b39-b009-17d1977f4a28

الكرك: فاعليات شبابية تدعو للتوسع بعمل برامج تدريبية للشباب

1705067844288.jfif

ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء السنغافوري

1704972413833

مذكرة تفاهم بين "العدل" و"الأردنية" للإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية

M63A2668

المياه: ارتفاع الموسم المطري إلى 37% من المعدل السنوي طويل الأمد

1 (51)

إدارة الأزمات: لا نتعامل مع مشكلة أجور الشحن على أنها أزمة وهناك خطة متابعة للأحداث