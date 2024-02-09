السفير الأردني لدى الدوحة: وصول النشامى ومنتخب قطر لنهائي آسيا إنجاز للكرة العربية

الوكيل الإخباري - أكد السفير الأردني لدى الدوحة، زيد مفلح اللوزي، أن وصول منتخبي الأردن وقطر لنهائي كأس آسيا قطر 2023، يعتبر إنجازا كبيرا للكرة العربية في قارة آسيا.

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وأوضح السفير اللوزي، في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الجمعة، أن الكأس ستكون عربية في نهاية الأمر وهو أمر تمناه على المستوى الشخصي قبل انطلاق البطولة، لما للأمر من قيمة في إظهار المكانة العربية لكرة القدم بالقارة الآسيوية، واصفا ذلك بالأمر الذي يثلج الصدر، خصوصا وأنه منذ العام 2007 لم يصل منتخبان عربيان للنهائي.



وأثنى اللوزي على التنظيم القطري للبطولة، مؤكدا أن قطر أجادت من قبل بتنظيم بطولة كأس العالم قطر 2022، وقدمت نسخة استثنائية حازت على استحسان العالم وسخرت فيها كل مقومات النجاح للتنظيم من مرافق وملاعب ووسائل نقل مميزة، وهو أمر جعل من قطر عاصمة رياضية عالمية تنجح بسهولة في استضافة البطولات الأخرى، مشيرا إلى تمرس الكوادر القطرية بتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية، لذلك فإن التنظيم المميز ليس بغريب على قطر قياسا بأكثر بطولة رياضية وهي كأس العالم.



ونوه اللوزي بالاهتمام القطري بالرياضة وتنظيم البطولات المختلفة، مشيرا إلى أنه سنحت له الفرصة للاطلاع على رزنامة الموسم الرياضي (2023 - 2024)، ولاحظ وجود أكثر من ثمانين بطولة في قطر على المستويات العالمية والقارية والإقليمية وهو أمر يسعد الجميع.



وتمنى السفير التوفيق لدولة قطر في مواصلة النجاحات بتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية المختلفة.



وأرجع الحضور الجماهيري المميز للمنتخب الأردني إلى الاهتمام الكبير بالرياضة في الأردن، في الوقت ذاته إلى أن هناك تنسيقا تاما مع الجانب القطري بخصوص الجماهير وهو ما سهل ويسهل على الجماهير الحاضرة من الأردن الدخول للمباريات. كما أشاد بالمساندة الكبيرة للمنتخب من أبناء الجالية الأردنية في قطر.