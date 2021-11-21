الوكيل الاخباري - نظم مركز "البديل" للدراسات والأبحاث، اليوم الأحد، ورشة عمل حول بناء قدرات الأحزاب والانتخابات "البلديات واللامركزية "، بمشاركة فعاليات من مختلف محافظات المملكة، بهدف تعريفهم بالتشريعات الناظمة للعملية الانتخابية، وآليات إدارة الحملات الانتخابية.



وأكد أمين عام وزارة التنمية السياسية الدكتور علي الخوالدة، خلال رعايته افتتاح الورشة، الحرص على تحديث وتطوير المنظومة التشريعية بمختلف المجالات، وخاصة قوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية، لافتا إلى مخرجات عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والهادفة إلى الارتقاء بالحياة الحزبية والبرلمانية.

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