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الأربعاء، 23-11-2022 06:36 م

ورشة عمل في العقبة حول كتابة الخبر الصحفي

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الوكيل الاخباري - نظمت مديرية التربية والتعليم في محافظة العقبة، اليوم الأربعاء، ورشة عمل تدريبية حول كتابة الخبر والتحرير الصحفي، استهدفت رؤساء أقسام ومسؤولي العلاقات العامة في المدارس التابعة للمديرية.

وأكدت مديرة التربية سمية البرديني، خلال رعايتها الورشة، أهمية كتابة الخبر الصحفي بالنسبة لمسؤولي العلاقات العامة وتعريفهم بعناصر وأركان الخبر وكيفية تحريره، مشيدة بجهود وكالة الأنباء الأردنية ودورها في نشر ثقافة التحرير الصحفي، ومتابعتها للأحداث المحلية والدولية من خلال مندوبيها واطلاع الجمهور بأخر الأخبار سواء على المستوى الوطني أو الخارجي.

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