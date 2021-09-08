ورشة عن أساسيات تربية النحل بالكورة



الوكيل الاخباري - نظمت مديرية زراعة لواء الكورة، اليوم الأربعاء ، ورشة تدريبية عن أساسيات تربية النحل بمشاركة مجموعة من سيدات بلدة كفر الماء .



وعرضت المهندسة نُذر مساعدة من شعبة الإرشاد الزراعي في المديرية، خلال الورشة التي تأتي ضمن أهداف التمكين الاقتصادي للمرأة وتضمنت تطبيقات عملية للمشاركات، لكيفية تربية النحل وأسس اختيار سلالته المناسبة، والمواصفات والمعايير الواجب مراعاتها عند الكشف على الخلايا واهمها الالتزام باللباس الواقي للنحالين.

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