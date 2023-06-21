وزارة الأوقاف توضح حول وفاة اردني بحادث سير في السعودية

الوكيل الاخباري - نفى الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور علي الدقامسة، وفاة أي حاج من بعثة الحجاج الأردنيين للديار المقدسة.



وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنّ المواطن الأردني الذي تم تداول خبر وفاته عبر وسائل إعلام محلية ليس من بين أعضاء بعثة الحج الأردنية، مشيرا إلى أن المتوفى مقيم في المملكة العربية السعودية، وأثناء عمله في منطقة جدة تعرض لحادث سير وتوفي على إثر ذلك.



وأعرب الدقامسة عن تعازي وزارة الأوقاف، ممثلة بوزيرها الدكتور محمد الخلايلة، لذوي المتوفى، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.



من جهة أخرى، أكد الناطق الإعلامي أن جميع الحجاج الأردنيين تم انتهاء تفويجهم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وتسكينهم بالفنادق وتوفير الخدمات كافة لهم، وجميعهم بحالة صحية جيدة.

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