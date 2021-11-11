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الخميس، 11-11-2021 03:41 م

وزارة الاستثمار تعقد ملتقى يضم 100 مستثمر في دبي

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الوكيل الإخباري- أكّد وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو أنّه سيتم عقد ملتقى استثماري سيضم 100 مستثمر من القطاعات الاستثمارية المتنوعة في دبي.

وقال عمرو، في بيان اليوم الخميس، إن الملتقى يأتي ضمن الفعاليات الرسمية التي سيتم تنظيمها على هامش فعاليات اليوم الوطني الأردني في اكسبو 2020 دبي، حيث سيتم العمل على استعراض أهم الفرص الاستثمارية في المملكة، إضافة إلى استعراض أهم المزايا الاستثمارية والتنافسية لمختلف القطاعات في الأردن.

وبيّن، خلال الزيارة التحضيرية لإطلاق اليوم الوطني الأردني في اكسبو ٢٠٢٠ دبي، أنّه تم عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الجانب الإماراتي كرئيس غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي للتباحث بآليات التعاون الاستثماري بين الجانبين وآليات تفعيلها في المستقبل القريب.

ولفت إلى أنه تم عقد سلسلة من اللقاءات مع مجموعة من رجال أعمال إماراتيين يمثلون العديد من القطاعات الاستثمارية؛ وذلك بهدف توجيه استثماراتهم للأردن.

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