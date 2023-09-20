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الأربعاء، 20-09-2023 02:42 م

وزارة التربية تكشف عن خطة بشأن المدارس

مدرسة


الوكيل الاخباري - قالت مستشارة وزير التربية للتعليم المهني، فاطمة القطاونة إنه تم وضع خطة إجرائية تتضمن تحليل احتياجات سوق العمل الأردني لضمان رفع نسبة الملتحقين في التعليم المهني التقني.

وأكدت القطاونة أن الخطة تهدف لفهم الأولويات الاقتصادية لقطاعات التعليم والتدريب الفني والمهني الأردني والقطاعات التي يجدر ان تحظى بالأولوية والوحدات التي يجب اختيارها من مؤهلات مجلس تعليم إدارة الأعمال والتكنولوجيا "BTEC".

وشددت على ضرورة الاهتمام بحصول الطالب على وظيفة المستقبل ، للحد من نسبة البطالة، إذ طورت المؤهلات المهنية التقنية لتتواءم مع البيئة المحلية للتأكد من ملاءمتها لاحتياجات المهارات الأردنية بما في ذلك المهارات الفنية والمهارات الأوسع نطاقا التي قام أصحاب العمل بإبرازها.

وأوضحت القطاونة، أن البرنامج التقني يطبق في 70 دولة ويعترف به في أرقى الجامعات العالمية، لضمانه مؤهلات علمية تقنية كانت في السابق تقتصر على الفروع الأكاديمية، لافتة إلى أن الدراسة الجامعية متاحة أمام خريجي المسار المهني بكافة التخصصات التقنية.

وبحسب القطاونة، يمكن للطالب استكمال الدراسة الجامعية حسب التخصص الذي درسه بعد نهاية الصف الثاني عشر وإنهاء المستوى الثالث من البرنامج التقني على شهادة الثانوية العامة التي ستؤهله للالتحاق في الجامعات الحكومية والخاصة.

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