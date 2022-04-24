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الأحد، 24-04-2022 04:55 م

فصل الكهرباء عن مناطق في الكرك الاثنين - أسماء

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر لفصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق في محافظة الكرك، يوم غد الاثنين.

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وأوضحت الشركة أن ذلك يأتي بسبب كهربة محطة جديدة، فيما سيكون فصل الكهرباء على النحو التالي:


“التاريخ: 25-4-2022
اليوم: الاثنين
المدة: من الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 3:00 عصرا.


المناطق المتأثرة: المرج شارع الحزام \ الصالحية \ سيل الكرك \ سكا \ سمرا \ البقيع \ موميا \ العبدلية \ بذان \ بردى \ بوستر مياه السيل \ محطة تنقية السيل”.

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