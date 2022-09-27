وزارة التربية والتعليم تقرر تعطيل مدرسة في عمان

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال عضو مجلس محافظة العاصمة عن منطقة تلاع العلي وخلدا وأم السماق، نايف العساف ان وزارة التربية والتعليم قررت تعطيل الدوام في مدرسة شجرة الدر الأساسية المختلطة في منطقة تلاع العلي التابعة للواء الجامعة في العاصمة عمان، الثلاثاء، حرصا على سلامة الطلاب والطالبات والكادرين التعليمي والإداري.



وأضاف العساف عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك أنه تابع مع الجهات ذات العلاقة في وزارة التربية والتعليم، ومديرية الدفاع المدني، وأمانة عمان الكبرى، معلومات تفيد بالعثور مساء الاثنين على أفاعي في حرم المدرسة، لإيجاد حلول جذرية لإنهاء المشكلة، حتى يعود الطلاب والطالبات إلى مدارسهم بأمان.

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