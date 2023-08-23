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الأربعاء، 23-08-2023 11:20 م

وزارة التنمية: الحضانات المنزلية لديها فرص دعم من الوزارة والشركاء الداعمين

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الوكيل الاخباري - قالت مديرة الأسرة والطفل في وزارة التنمية الاجتماعية أمل ريحاني، الأربعاء، إن الوزارة "تشجع" على إنشاء الحضانات المنزلية، مشيرة إلى أن لديها فرص دعم من الوزارة وشركاء داعمين.اضافة اعلان


وأضافت ريحاني، أن فرص الدعم المقدمة للحضانات "تكمن في منح ومساعدات في فرش وتجهيز الحضانات، إضافة إلى دورات مكثفة وتعطى بعدها شهادات معتمدة فقط تشجيعا لترخيص الحضانة المنزلية"، مضيفة أنه "بمجرد ترخيص الحضانة المنزلية فإن صاحبتها تحمي نفسها وتدعم نفسها اقتصاديا".

وأشارت إلى أن وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى عممت على جميع مديريات الوزارة في الميدان البالغة 41 مديرية، أنه "في حال أي جمعية تهتم بتمكين المرأة وتهتم بالطفولة والطفولة المبكرة فإن الوزارة تشجعها على إنشاء حضانة، وذلك من خلال تقديم منحة من وزارة التنمية الاجتماعية". ولفتت إلى أن الحضانات المنزلية موجودة في جميع المحافظات.

وتحدثت عن أن زيارات ميدانية ستقوم بها مديرية الأسرة في الميدان على الحضانات للتأكد من تطبيق الشروط والمساحة.

ودعت وزارة التنمية الاجتماعية، في وقت سابق، المواطنين المالكين لحضانات منزلية إلى ترخيصها، استجابة لتعليمات ترخيص دور الحضانة المنزلية لسنة 2021.

 




 

 


 

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