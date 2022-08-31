وزارة التنمية تمنع الجمعيات تصوير المنتفعين من مساعدات القرطاسية

الوكيل الاخباري- شددت وزارة التنمية الاجتماعية، على الجمعيات الخيرية، الالتزام بالتعميمات السابقة المتعلقة بمنع تصوير المنتفعين من المساعدات التي تقدمها الجمعيات مع بداية العام الدراسي الجديد.

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وقالت الوزارة ، اليوم الأربعاء: "مع بدء الفصل الدراسي، وأثناء توزيع الجمعيات لمساعدات تتمثل بالحقائب المدرسية والقرطاسية، وغيرها من المساعدات من خلال مواردها الذاتية أو عن طريق التعاون مع القطاع الأهلي، يجب على الجمعيات أو الجهات المتبرعة، تصوير المنتفعين المتلقين للمساعدات ونشرها على موقعها أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي".



وطالبت الوزارة عند تنفيذ هذه الأنشطة، المحافظة على خصوصية المنتفعين وعدم المساس بكرامتهم، والتعميم على جميع الكوادر للمتابعة تحت طائلة المساءلة القانونية حال مخالفة ذلك.



وكانت الوزارة قد عممت على الجمعيات الخيرية، في 18 آب الجاري، بمنع تصوير المنتفعين من مبادرات الخير عبر مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والمبادرات الشخصية، حفاظا على خصوصية وكرامة المستفيدين من المساعدات.