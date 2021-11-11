وزارة الخارجية : طاقم سفارتنا في إثيوبيا لم يغادر

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال مدير العمليات والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول إن طاقم السفارة الأردنية في إثيوبيا " لم يغادر العاصمة أديس أبابا" .

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وأضاف أبو الفول اليوم الخميس لـ " الوكيل الإخباري" أن عدد الأردنيين في إثيوبيا لا يتجاوز العشرات وأنهم من تجار ورجال أعمال وعاملين بالمنظمات الإنسانية.



ودعت وزارة الخارجية في وقت سابق المواطنين الأردنيين المتواجدين في إثيوبيا إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والعمل على مغادرة البلاد بأقرب فرصة ممكنة.



وازداد التوتر في إثيوبيا بشكل متسارع خلال الأيام الماضية بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد ، ودعوة رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد إلى حمل السلاح لصد مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي قبل وصولهم للعاصمة الاثيوبية أديس أبابا .





