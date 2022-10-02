وزارة الزراعة تطلق خدمة أتمتة تسجيل المبيدات

الوكيل الإخباري - أطلق وزير الزراعة خالد الحنيفات، اليوم الأحد، خدمة أتمتة تسجيل المبيدات، لتسهيل الإجراءات المتبعة عند تسجيل المبيدات على الشركات الزراعية والمصانع المحلية للمبيدات.

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ووفقاً للحنيفات، فإن هذا الإطلاق يعد تنفيذاً فعلياً للاتفاقية الموقعة مع غرفة صناعة الأردن، والتي تهدف إلى تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل المبيدات، واستلام الملفات حتى إصدار شهادة تسجيل المبيدات، والدفع الإلكتروني للخدمة، الذي يسهل الإجراءات المتبعة عند تسجيل المبيدات على الشركات الزراعية والمصانع المحلية للمبيدات.



وأضاف أن هذه الخدمة تساهم في إنشاء قاعدة بيانات وأرشفة للوثائق المتعلقة بملفات المبيدات لدى الوزارة، والرجوع إليها من قبل المعنيين في الوزارة والقطاع الخاص لغايات الاستفادة منها.



وبين الحنيفات أن الوزارة تعمل وفق خطة شاملة لأتمتة وهندسة الإجراءات وصولاً إلى تبسيط كافة الإجراءات الخاصة بخدمات الوزارة، موضحاً أن هذا الجهد تعمل عليه الوزارة ليكون داعماً للخدمات الأخرى المقدمة من قبل الوزارة.



وأشار إلى أن حزمة الخدمات الإلكترونية ستسهم في تطوير عمل الوزارة، وتفعيل الخدمات، وتوسيع الشرائح المستفيدة منها، وتتّبع المزارع والشركات، والتسويق الداخلي والخارجي بما يصنع سلسلة خدمات مترابطة.



وحضر الفعالية الأمين العام للوزارة محمد الحياري وممثلين عن غرفة صناعة الأردن ونقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية ونقابة المهندسين الزراعيين والمصانع المحلية المنتجة للمبيدات.