تدشين خط بواخر سياحية بين الأردن والسعودية خلال أسبوعين

الوكيل الإخباري - قالت شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة البحرية (MsC) الجمعة، إنها ستدشن خط بواخر سياحية لأول مرة بين مدينتي جدة السعودية والعقبة خلال أسبوعين.

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وبينت الشركة التي تعمل في مجال البواخر السياحية خلال تصريحات صحفية أن أولى الرحلات السياحية التي سيتم تدشينها بين السعودية والأردن ومصر أيضا ستكون في23 من تموز/يوليو الحالي، وتحت مسمى رحلات البحر الأحمر السياحية.



وأشارت الشركة إلى أن رحلات البواخر السياحية بين الأردن والسعودية ستصل سعة بعضها أكثر من 3 آلاف سائح، وبمعدل 3 إلى 4 رحلات شهريا.



وتوقعت الشركة أن تكون ثاني رحلات الخط الجديد في 8 من شهر آب المقبل.

