الجمعة 09-07-2021
الوكيل الاخباري

تدشين خط بواخر سياحية بين الأردن والسعودية خلال أسبوعين

الإفتاء لـ الوكيل : تحري هلال ذي الحجة في المملكة غداً السبت

الاستهلاكية المدنية: أسعارنا ثابتة حتى نهاية العام

تحويل مساح لمكافحة الفساد إثر عملية تزوير

الحكومة ترصد 140 مليون دينار لاستكمال 'الباص السريع'

الأسير المحرر ثائر شعفوط يصل المملكة

الصحة تشدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية

التربية تعقد اليوم اجتماعا لبحث نتائج امتحان الفيزياء

وفاة وإصابتان بجروح إثر انهيار سقف منزل في منطقة دير الكهف

بلدية الزرقاء تحدد 8 مواقع لبيع وذبح الأضاحي

الجمعة، 09-07-2021 04:14 م

تدشين خط بواخر سياحية بين الأردن والسعودية خلال أسبوعين

بواخر سياحية


الوكيل الإخباري - قالت شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة البحرية (MsC) الجمعة، إنها ستدشن خط بواخر سياحية لأول مرة بين مدينتي جدة السعودية والعقبة خلال أسبوعين.

اضافة اعلان


وبينت الشركة التي تعمل في مجال البواخر السياحية خلال تصريحات صحفية أن أولى الرحلات السياحية التي سيتم تدشينها بين السعودية والأردن ومصر أيضا ستكون في23 من تموز/يوليو الحالي، وتحت مسمى رحلات البحر الأحمر السياحية.


وأشارت الشركة إلى أن رحلات البواخر السياحية بين الأردن والسعودية ستصل سعة بعضها أكثر من 3 آلاف سائح، وبمعدل 3 إلى 4 رحلات شهريا.


وتوقعت الشركة أن تكون ثاني رحلات الخط الجديد في 8 من شهر آب المقبل.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الافتاء

الإفتاء لـ الوكيل : تحري هلال ذي الحجة في المملكة غداً السبت

موسسة

الاستهلاكية المدنية: أسعارنا ثابتة حتى نهاية العام

محكمة

تحويل مساح لمكافحة الفساد إثر عملية تزوير

الباص

الحكومة ترصد 140 مليون دينار لاستكمال 'الباص السريع'

ثائر

الأسير المحرر ثائر شعفوط يصل المملكة

وزارة الصحة

الصحة تشدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية

أخبار متعلقة
5e6693fb4c59b71ad5052b21

نقيب الخضار والفواكه يكشف أسباب منع دخول المنتجات الزراعية للسعودية

6202110174919883104967

البنوك توسع حملتها للتطعيم ضد كورونا لتشمل الشركات المالية

220217224911389976267

آلية لمنح جرعة اللقاح الثانية لمتلقي الاولى في الخارج

6202110151438544834776

الصحة : لا يوجد ما يستدعي منع لقاح استرازينيكا بالاردن

الخارجية

المملكة تدين استهداف الحوثيين المناطق المدنية في السعودية

تبرع

الأردن يشارك العالم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم