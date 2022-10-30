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إرادات ملكية بحل مجلس الأعيان وتعيين رئيس وأعضاء المجلس - أسماء

الأحد، 30-10-2022 02:51 م

وزارة الشباب ومجلس محافظة العاصمة يبحثان التعاون

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الوكيل الإخباري - بحث وزير الشباب محمد النابلسي، ورئيس مجلس محافظة العاصمة المهندس أحمد العبداللات، الإشكاليات التي يعاني منها القطاع الشبابي في العاصمة.

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وجرى خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور حسين الجبور، ورئيس اللجنة الشبابية بمجلس المحافظة المحامي راتب القضاة، وعدد من أعضاء المجلس، تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والمجلس؛ لتعزيز اطر التعاون وإيجاد الحلول لتنمية وتأهيل الدور الشبابي، ومنها تخصيص أراض للوزارة لإقامة مشاريع ومراكز شبابية.


وأكد العبداللات ضرورة إعداد البرامج لتحفيز الشباب وتمكينهم واستثمار طاقاتهم، ورعايتهم وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، والتنسيق بين جميع الهيئات والمؤسسات والجهات التي تعنى بدعم الحركة الشبابية إلى جانب تنظيم المبادرات والهيئات الشبابية وإعداد خطط وبرامج لاستقطاب الشباب لها. 


 




 

 


 

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