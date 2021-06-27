وزارة الصحة توضح حول اعراض لقاحات كورونا

الوكيل الاخباري -

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قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة د. عادل البلبيسي انه من المعروف عن لقاحات كورونا أنها تترك بعض الأعراض خلال 48 ساعة من تلقيها مثل ارتفاع درجات الحرارة وآلام في الرأس، أما في حال ظهور أعراض غير اعتيادية وهو ما قد يستدعي الدخول إلى المستشفى والحصول على تقرير طبي حول هذه الأعراض .وشدد في تصريحات صحفية في ذات السياق أنه لغاية هذه اللحظة لم تقر وزارة الصحة الخلط بين الجرعات.وبين أن الوزارة هي الجهة المخولة لاتخاذ قرار الخلط بين المطاعيم وإعطاء جرعات إضافية مدعمة، مؤكدا أنه ستكون هناك آلية لتوضيح الحالات التي ستأخذ جرعة ثانية مختلفة عن الأولى ومن يحتاج لجرعة إضافية.