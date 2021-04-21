الأربعاء 21-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وزارة المياه توضح حول اقرار جدول جديد لتوزيع المياه في الاردن

محافظ القدس: وثائق قدمها الأردن لمواجهة الاحتلال

الحكومة تصدر البلاغ رقم 31 بشأن صلاة الجمعة

الخلايلة : سداد مبالغ مالية على الغارمات خلال رمضان

ضبط واغلاق كوفي شوب بالرابية انتهك القائمون عليه حرمة رمضان

سلطة المياه تتفقد مركز الشكاوى الموحد

وفاة مُزارع بضربة شمس في الأغوار الشمالية

قرارات لوزير الصحة الدكتور فراس الهواري

توجيهات من الملك لتخفيف إجراءات الحظر

مستشفى الجامعة يجري عملية لأوّل مرة في الأردن وبلاد الشام

الأربعاء، 21-04-2021 09:21 م

وزارة المياه توضح حول اقرار جدول جديد لتوزيع المياه في الاردن

Ughs6GlpeiAkSKpCSFW15S61X6a9YVRCkd6j0EUD


الوكيل الاخباري - نفى الناطق الرسمي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وبعض صفحات التواصل الاجتماعي عن نشر وزارة المياه برنامجا جديدا لتوزيع المياه مؤكدا ان هذا البرنامج غير صحيح وليس له اساس من الصحة وأن برامج الدور المعلنة مسبقا ثابتة ولاتغيير عليها حاليا في جميع مناطق المملكة وأن الوزارة أو أي من مؤسساتها لم تقم بالإعلان عن هذا البرنامج داعيا الجميع الى توخي الدقة واستسقاء المعلومة من مصدرها الصحيح ، مؤكداحرص الوزارة ومؤسساتها على تقديم افضل الخدمات للاخوة المواطنين.
اضافة اعلان

واضاف الناطق بأسم وزارة المياه والري انه في حال اقرار أية برامج توزيع جديدة لنظام الدور المتعلق بالتزويد المائي ستقوم الوزارة بالاعلان عنه بشكل رسمي وواضح من خلال صفحاتها الرسمية وصفحات شركات المياه والصحف اليومية الرسمية والمواقع الاخبارية بطريقة واضحة وشفافة ،منوها الى ضرورة التحوط من الاشاعات غير الصحيحة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
320214154130200423232

التفاصيل الكاملة لاستقالة الدكتور سعد الخرابشة والحديث عن الغاء حظر الجمعة

4202117215056479262028

استقالة سعد الخرابشة من لجنة الاوبئة

60804dc3c8e00

محكمة أمن الدولة توقف 18 متهماً بزعزعة استقرار المملكة

4202110152750472199658

الحكومة تصدر البلاغ رقم 31 بشأن صلاة الجمعة

720201184234787463288

الخلايلة : سداد مبالغ مالية على الغارمات خلال رمضان

1202121112033267823816

ضبط واغلاق كوفي شوب بالرابية انتهك القائمون عليه حرمة رمضان

أخبار متعلقة
مطعوم كورونا

الصحة : لقاحات كورونا آمنة على مرضى الربو

223573

تعليق الدوام في مديرية التنمية الاجتماعية بدير علا

تطعيم-لقاح

الزرقاء : 37000 شخص تلقوا لقاح كورونا

c1839906-2c85-43a5-8458-2fec95626a7a

الصحة : 4333 شخصاً يتلقون الجرعة الثانية من لقاحات كورونا اليوم

وزارة الصحة 2)

وزارة الصحة : ننصح مرضى الضغط والسكري وامراض القلب باخذ المطاعيم ضد كورونا

336de45f02e0a3dd8a5d608d0472146e

تعليق دوام مديرية زراعة الكورة غداً