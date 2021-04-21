وزارة المياه توضح حول اقرار جدول جديد لتوزيع المياه في الاردن

الوكيل الاخباري

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- نفى الناطق الرسمي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وبعض صفحات التواصل الاجتماعي عن نشر وزارة المياه برنامجا جديدا لتوزيع المياه مؤكدا ان هذا البرنامج غير صحيح وليس له اساس من الصحة وأن برامج الدور المعلنة مسبقا ثابتة ولاتغيير عليها حاليا في جميع مناطق المملكة وأن الوزارة أو أي من مؤسساتها لم تقم بالإعلان عن هذا البرنامج داعيا الجميع الى توخي الدقة واستسقاء المعلومة من مصدرها الصحيح ، مؤكداحرص الوزارة ومؤسساتها على تقديم افضل الخدمات للاخوة المواطنين.واضاف الناطق بأسم وزارة المياه والري انه في حال اقرار أية برامج توزيع جديدة لنظام الدور المتعلق بالتزويد المائي ستقوم الوزارة بالاعلان عنه بشكل رسمي وواضح من خلال صفحاتها الرسمية وصفحات شركات المياه والصحف اليومية الرسمية والمواقع الاخبارية بطريقة واضحة وشفافة ،منوها الى ضرورة التحوط من الاشاعات غير الصحيحة.