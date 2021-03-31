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الأربعاء، 31-03-2021 01:33 م

الزرقاء : 37000 شخص تلقوا لقاح كورونا

تطعيم-لقاح


الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة الأوبئة ومسؤول ملف كورونا في مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الزرقاء الدكتور خالد البحتي إن عدد الأشخاص الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا بلغ حتى أمس 37000 مواطن.

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واوضح الدكتور البحتي أن عملية اعطاء اللقاح تجري من خلال تسعة مراكز في الزرقاء تغطي جميع المناطق، وهي مبنى مديرية الشؤون الصحية، ومستشفيات الزرقاء الحكومي والأمير هاشم العسكري والأمير فيصل بالرصيفة، ومراكز صحة الظليل الشامل، والمشيرفة الشامل، والأزرق الشامل، ومخيم الزرقاء "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"، ومخيم الأزرق للاجئين السوريين.


ودعا الدكتور البحتي المواطنين إلى الالتزام بالمواعيد المقررة من خلال المنصة الخاصة بالتسجيل للحصول على اللقاح، والالتزام كذلك بالتباعد والحفاظ على مسافة الأمان اللازمة للوقاية من العدوى في مراكز تلقي اللقاح.


 




 

 


 

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