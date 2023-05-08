وزارة النقل توضح بشأن الطائرات الجاثمة في المطار

الوكيل الإخباري - أوضحت وزارة النقل في بيان صادر اليوم الاثنين، حول الطائرات الجاثمة في مطار الملكة علياء الدولي.

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وفيما يتعلق بالوضع القائم للطائرات الجاثمة في مطار الملكة علياء الدولي، فهو كالآتي:



أولاً: يبلغ عدد الطائرات الجاثمة في مطار الملكة علياء الدولي (18) طائرة.



ثانياً: تعود هذه الطائرات لشركات محلية وشركات أجنبية وأفراد.



ثالثا: بقيت هذه الطائرات موجودة في مطار الملكة علياء الدولي لعدة أسباب أهمها:



1- وجود ذمم مالية مترتبة على تلك الطائرات.

2- وجود قضايا مالية و/ أو جمركية عليها.

3- إفلاس مالكيها أو تعذر التواصل معهم.



وأكدت وزارة النقل أنها تعمل حاليا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمطار (الحكومية والأمنية والخاصة والمستثمر للمطار) وبالتنسيق مع وزارة العدل/ وكيل إدارة قضايا الدولة ومستشاري وزارة النقل القانونيين والعمل المستمر من أجل إنهاء مشكلة جثوم هذه الطائرات بشكل قانوني وفقا لأحكام القانون الأردني وبأسرع وقت ممكن.