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الإثنين، 08-05-2023 03:55 م

وزارة النقل توضح بشأن الطائرات الجاثمة في المطار

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الوكيل الإخباري - أوضحت وزارة النقل في بيان صادر اليوم الاثنين، حول الطائرات الجاثمة في مطار الملكة علياء الدولي.

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وفيما يتعلق بالوضع القائم للطائرات الجاثمة في مطار الملكة علياء الدولي، فهو كالآتي:


أولاً: يبلغ عدد الطائرات الجاثمة في مطار الملكة علياء الدولي (18) طائرة.


ثانياً: تعود هذه الطائرات لشركات محلية وشركات أجنبية وأفراد.


ثالثا: بقيت هذه الطائرات موجودة في مطار الملكة علياء الدولي لعدة أسباب أهمها:


1- وجود ذمم مالية مترتبة على تلك الطائرات.
2- وجود قضايا مالية و/ أو جمركية عليها.
3- إفلاس مالكيها أو تعذر التواصل معهم.


وأكدت وزارة النقل أنها تعمل حاليا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمطار (الحكومية والأمنية والخاصة والمستثمر للمطار) وبالتنسيق مع وزارة العدل/ وكيل إدارة قضايا الدولة ومستشاري وزارة النقل القانونيين والعمل المستمر من أجل إنهاء مشكلة جثوم هذه الطائرات بشكل قانوني وفقا لأحكام القانون الأردني وبأسرع وقت ممكن.

 




 

 


 

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