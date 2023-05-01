النقل: توقع حلّ مشكلة السائقين الأردنيين العالقين في السودان خلال يومين

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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توقعت أمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني، أن تُحل مشكلة السائقين الأردنيين العالقين في السودان خلال اليومين القادمين.وقالت التهتموني لـ " الوكيل الإخباري" إن الوزارة والجهات المعنية تجري اتصالاتها على أعلى مستوى بخصوص سائقي الشاحنات الأردنية العالقة بجمهورية السودان.وأضافت أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الخارجية تقود بجهود على أعلى مستوى لاجلاء السائقين وتحريك الشاحنات العالقة.وكانت نقابة أصحاب السيارات الشاحنة بينت أن قرابة 30 شاحنة أردنية عالقة في السودان جراء الأحداث التي تجري هناك منذ اسبوعين.