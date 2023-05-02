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الثلاثاء، 02-05-2023 10:45 ص

الخارجية: تأمين مغادرة 11 سائقا أردنيا وشاحناتهم من السودان إلى جدة

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الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سنان المجالي، الثلاثاء، إنه في إطار متابعة الوزارة لأوضاع الأردنيين في السودان تم تأمين مغادرة 11 سائقا أردنيا وشاحناتهم من ميناء سواكن الحدودي السوداني إلى ميناء جدة.

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وقال المجالي، في تصريحات صحفية، إنّ الشاحنات الأردنية غادرت إلى جدة من خلال باخرة (عمان) بالتنسيق مع وزارة النقل.


وأكد، أن الوزارة ماضية ببذل جهودها لتأمين 14 سائقا أردنيا وشاحناتهم ما زالوا في السودان بعد أن يقوموا باستكمال إجراءات التخليص والمتعلقة بأمور تعاقدية وتجارية مع الطرف السوداني.


وأشار المجالي إلى أن عملية إجلائهم ستتم قريبا، إلى ميناء جدة بالطريقة نفسها.


 




 

 


 

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