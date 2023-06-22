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الخميس، 22-06-2023 02:22 م

وزيرة التخطيط في فرنسا للمشاركة في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"

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الوكيل الإخباري - تشارك وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان في القمة التي تستضيفها فرنسا تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعنوان "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد".

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وسيتم على هامش القمة عقد اجتماعات مع شركاء الأردن الرئيسيين من الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية.


القمة، التي تنطلق يومي 22 و23 حزيران الحالي، ستبحث في إدخال إصلاحات في منهجية عمل المؤسسات التمويلية الدولية متعددة الأطراف وأدوات التمويل المبتكرة.


وتشمل القمة أيضا؛ حشد التمويل الدولي للتصدي للتحديات العالمية المتعلقة بالمناخ والتنمية وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك التمويل من خلال القطاع الخاص.

 




 

 


 

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