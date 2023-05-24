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الأربعاء، 24-05-2023 11:57 ص

فيديو.. الإمساك بأطول أفعى فلسطين في الأردن طولها متر و٦٠ سم

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الوكيل الإخباري - وثق خبير الأفاعي الأردني أسد الجيزاوي الإمساك بأطول أفعى فلسطين في الأردن بطول 160 سم فيما كان الرقم السابق المسجل في منطقة بلاد الشام لا يتجاوز 135 سم.

وقال الجيزاوي لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تم رصد الأفعى في منطقة سد وادي العرب بالأغوار الشمالية، لافتا إلى أن عمرها يتراوح بين 25-30 سنة وهي ضخمة بالمقارنة مع مثيلاتها.

وأضاف أنه على المواطنين الحذر خلال الفترة الحالية وخاصة في أوقات التنزه والمساء، محذرا إياهم من الاقتراب من أماكن الأعشاب والحجارة والأماكن التي قد تشكل ملاذا لتجمع الأفاعي.

وأشار الجيزاوي إلى أنه تم التعامل مؤخرا مع أكثر من 25 أفعى فلسطين في نفس المنطقة (سد وادي العرب)، بالإضافة إلى أفعى الحراشف المنشارية وأفعى الخبيث الأسود.

وبيّن أن لديه كميات كافية من الأمصال المضادة للدغات أفعى فلسطين ولدغات العقارب لوجه الله تعالى ولخدمة المواطنين، داعيا إياهم للتواصل معه في حال رصد أفعى سامة أو التعرض لحالات لدغ من أفاعٍ خطيرة عبر الرقم (0799045985).

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