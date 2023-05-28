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الأحد، 28-05-2023 12:27 م

انطلاق مشروع جديد لحوكمة قطاع المياه

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الوكيل الإخباري - انطلقت في عمان، اليوم الأحد، أعمال ورشة حوكمة قطاع المياه بحضور مندوب وزير المياه والري الدكتور جهاد المحاميد أمين عام وزارة المياه والري وامين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس رامي أبو رواق ومساعد امين عام سلطة وادي الأردن د. خليل العبسي ومدير عام شركة مياه العقبة م. خالد العبيدين ومدير عام شركة مياه اليرموك م. نبيل الزعبي ومساعدي الأمين العام في سلطة المياه وحضور ممثلي التعاون الدولي الألماني GIZ بالنيابة عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) وعدد من المعنيين بهدف تحسين مستوى الأداء ومواجهة مختلف التحديات.

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الدكتور المحاميد أوضح ان الأردن يعتبر من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم وهو أقل بكثير من خط الفقر المائي الدولي وأشار الى الضغط يتزايد على الموارد المائية المتاحة المحدودة بسبب تزايد عدد السكان وتواجد اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إضافة الى تأثيرات تغير المناخ مما اسهم بتراجع المصادر المائية المتاحة كنتيجة لتزايد الاستخدام والإفراط في استخدام موارد المياه الجوفية لسنوات طويلة مما أدى الى تراجع حصة الفرد بشكل واضح.


من ناحيته بين امين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس رامي أبو رواق ان سلطة المياه تتطلع الاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في جميع مؤسسات قطاع المياه بما يحقق اهداف وتطلعات الخطط الاستراتيجية لقطاع المياه لتحقيق التنمية المستدامة وبناء القدرات من خلال توفير كافة أشكال الدعم الفني وتحقيق التطوير المؤسسي الفاعل والاستراتيجيات في كافة مرافق قطاع المياه بما يحقق تطوير الخدمة والارتقاء بها الى مستويات متقدمة بما يضمن تخفيف الأعباء على المواطنين وتحسين كفاءة التزويد في جميع المناطق تحقيقا للخطط الاستراتيجية في قطاع المياه.


من ناحيته أوضح مدير مشاريع المياه في التعاون الدولي الألماني GIZ تريفور سوريج ان المشروع سيدعم خلال الأربع سنوات القادمة التخطيط طويل الأجل لمؤسسات قطاع المياه في معالجة عدة  قضايا مثل توافر الموارد والتغيرات في الطلب وتخصيص الموارد على النحو الأمثل مشيرا الى ان الهدف العام هو دعم مؤسسات قطاع المياه في تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة.


وأشار الى ان من اهداف المشروع الرئيسية تحسين الحوار بين مؤسسات قطاع المياه والعامة، ودعم مراقبة الأداء في القطاع، وتعزيز إدارة الموارد البشرية، والمساعدة في تحسين إدارة المياه المركزية هي من بين الإجراءات التي اتفقت عليها وزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الأردن والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالإضافة إلى ذلك التركيز على موضوع الرقمنة وامن البيانات وحمايتها من التهديدات الخارجية والتوسع فيها وطنيا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتقليل الوقت والجهد.

 




 

 


 

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