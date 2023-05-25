الهواري يبحث التعاون المشترك مع عدد من نظرائه العرب

الوكيل الإخباري

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- التقى وزير الصحة الدكتور فراس الهواري على هامش اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب وأعمال الدورة (76) لجمعية الصحة العالمية المنعقدة في جنيف بوزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش، وتباحثا في العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الصحي، وسبل التعاون الفني وتبادل الخبرات والتدريب والصناعات الدوائية.وقدم وزير الصحة السوري حسن الغباش شكره لجلالة الملك عبد الله الثاني على المساعدات التي قدمها الأردن لسوريا عقب الزلزال الذي ضرب سوريا في شباط 2023.كما التقى الهواري بكل من وزير الصحة العراقي الدكتور صالح الحسناوي ووزير الصحة الجزائري الدكتور عبد الحق سايحي، في لقاءين منفصلين، حيث تم التطرق للعلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في مجال الغذاء والدواء، والتعاون لتعزيز السياحة العلاجية، وتبادل الزيارات لمتابعة ملف علاج المرضى العراقيين والجزائريين في الأردن.