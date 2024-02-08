وزيرة التنمية تلتقي وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية

الوكيل الإخباري-

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بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، امس الأربعاء، مع وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية ماهيتور أوزدمير غوكتاش، أوجه التنسيق المشترك وفرص التعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين البلدين، على هامش مشاركتها في أعمال المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعدد الأبعاد، الذي تلتئم أعماله حالياً في العاصمة القطرية، الدّوحة.وأكدت بني مصطفى، أهمية التنسيق المشترك، في مجال التنمية الاجتماعية بين البلدين، من خلال تطوير وتعزيز فعالية انشطة الخدمات الاجتماعية الوقائية وتحسينها وتوجيهها للأسرة والمجتمع، وأهمية وضع سياسات لحماية وتعزيز بنية الاسرة وقيمها، وتحسين الرفاهية الاجتماعية للأسرة.وأشارت إلى أهمية وضع سياسات لمنع التمييز ضد المرأة وحمايتها وتعزيز مكانه المرأة الاجتماعية وتنشيطها في جميع مجالات الحياة الاجتماعية، تطوير وتوجيه وتأهيل أنشطة الخدمة الاجتماعية للأطفال، وتعزيز فاعلية الحماية الوقائية، ومشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في الحياة الاجتماعية من خلال برامج الدمج الاجتماعي.وشددت بني مصطفى على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري في غزة، وإيصال مزيد من المساعدات للأشقاء الفلسطينيين، مؤكدة موقف الأردن الثابت في دعم الأهل في غزة والضفة الغربية.