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بني مصطفى تشارك في أعمال المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد في الدوحة

الأربعاء، 07-02-2024 06:35 م

بني مصطفى تشارك في أعمال المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد في الدوحة

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الوكيل الاخباري - شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى في أعمال المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد، اليوم الأربعاء، في العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت بني مصطفى في كلمة لها إن مبادرة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بإنشاء المركز العربي للسياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد ومقرّه عمّان، يعكس إستجابة الحكومات العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولا سيّما الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر باشكاله كافة وفي كل مكان، وأهمية تعزيز وبناء القدرات المؤسسية للهياكل الوطنية العاملة في هذا المجال، والاستثمار بجمع البيانات الأكثر شمولاً وتفصيلاً.

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