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الإثنين، 15-01-2024 11:22 م

إربد: ندوة تؤكد أهمية التنمية المستدامة للمحافظة على البيئة

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الوكيل الاخباري - نظمت مديرية حماية البيئة لمحافظة إربد بالتعاون مع جمعية أزهار إربد البيئية اليوم الاثنين، ندوة تناولت أهمية التنمية المستدامة في حماية البيئة.

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وأكد رئيس قسم التوعوية البيئية في مديرية المحافظة على البيئة محمد الدريزي، أهمية الاستدامة للمحافظة على البيئة عن طريق استغلال الموارد الطبيعية والإنسانية بنحو متوازن، لضمان استخدامها في المستقبل لتحسين جودة الحياة على المدى الطويل للأفراد والمجتمعات، مشيرا إلى أنواع التلوث التي تؤثر باستدامة البيئة وأسبابها وطرق الوقاية والحد منها.

 

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