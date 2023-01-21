وزيرة التنمية : سنعزز الخدمات الاجتماعية لتحسين حياة المواطنين المعيشية

الوكيل الاخباري - أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، حرص الوزارة على تعزيز الخدمات الاجتماعية التي تقدمها للمواطنين بما يسهم في تحسين حياتهم المعيشية وأوضاعهم الاقتصادية.



وقالت خلال زيارتها اليوم السبت عددا من مراكز الخدمات الإجتماعية والجمعيات الخيرية ومساكن الاسر العفيفة في مناطق البادية الجنوبية، إن الوزارة تولي أهمية خاصة للجولات الميدانية، تنفيذا للتوجيهات الملكية، للحكومة بالتواجد في الميدان وتلمس احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم، وفقاً للموارد والامكانات المتاحة، وتحسين الخدمات، ومتابعة جميع الملاحظات والمطالبات.



وزارت بني مصطفى، مركز القويرة الشامل للخدمات النهارية الدامجة والأسر المستفيدة من برنامج بناء وصيانة وشراء بيوت للأسر الفقيرة بقضاء القويرة في محافظة العقبة، وقضاء المريغة، وقضاء ايل، ومشاريع جمعيتي سيدات الجفر ونشميات الجنوب المنفذة بدعم من الوزارة، ومساكن بعض الأسر الفقيرة في قضاء الجفر، والتقت عددا من المواطنين في قاعة بلدية الجفر واستمعت إلى مطالبهم واحتياجاتهم بحضور النائب صالح أبو تايه ورئيس بلدية الجفر.



وبحثت بني مصطفى، خلال زيارتها ولقائها مع الجمعيات الخيرية في متصرفية لواء القطرانة في الكرك، عدداً من القضايا التي تهم خدمات الوزارة في المنطقة ومشاريع الجمعيات.



واطلعت بني مصطفي خلال الجولة على أبرز نشاطات ومشاريع الجمعيات الخيرية، واحتياجات الأسر الفقيرة في تلك الأقضية، فيما يتعلق بصيانة وبناء مساكنها، ومختلف الخدمات الاجتماعية الأخرى.

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