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الثلاثاء، 18-07-2023 04:00 م

وزيرة الثقافة تتفقد مشروع المركز الثقافي في جرش

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الوكيل الإخباري- تفقدت وزير الثقافة هيفاء النجار، اليوم الثلاثاء، سير العمل بمشروع المركز الثقافي في محافظة جرش.

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وقالت النجار، إن المشروع الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 95 بالمئة، سيسهم في استقطاب أصحاب الثقافة والأدب والفن والحرف اليدوية والمبدعين المثقفين من أبناء المحافظة.


وبينت أن المراكز الثقافية تساهم في تعزيز الإبداعات الثقافية لأبناء المجتمع المحلي والمهتمين بالشأن الثقافي، لأن الثقافة تعتبر مزيجا من الأدب والفن والتراث والثقافة، مؤكدة أهمية المركز الثقافي في تنشيط الحركة الثقافية ككل.
وأشارت إلى أن مهرجان جرش لهذا العام، يتمتع بألق مختلف لأنه يتضمن فعاليات ثقافية وفنية وأدبية من مبدعين أردنيين من مختلف المحافظات تحت شعار "ويستمر الفرح" بالشراكة مع المجتمع المحلي بالمحافظة.


وثمن محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، جهود وزارة الثقافة في دعمها لتعزيز المشهد الثقافي وإثراء الحركة الثقافية والفنية والأدبية، مبينا أن المشروع سيكون نقلة نوعية في تاريخ الحركة الثقافية في المحافظة.


بدوره، قال مدير الثقافة في المحافظة الدكتور عقلة القادري، إن المركز الثقافي سيكون حاضنة للتدريب والتطوير الثقافي والفني من خلال قاعاته ومرافقه المتنوعة والمتعددة، إضافة إلى المسرح الذي تم تجهيزه بكافة التقنيات والفنيات لتنفيذ العروض الثقافية والفنية المتنوعة.


وتجولت الوزير في قاعات ومرافق المركز برفقة النائب نواش قوقزه، ورئيس مجلس المحافظة رائد العتوم، ونائب رئيس بلدية جرش الكبرى عادل الزطيمه، والمدير التنفيذي للبلدية المهندس علي شوقه.

 




 

 


 

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