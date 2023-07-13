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الخميس، 13-07-2023 08:32 م

طائرات من سلاح الجو لاخماد حريق غابات وادي الشام في عجلون

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الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، إن كوادر الدفاع المدني بالتعاون مع كوادر الحراج في محافظتي عجلون وجرش وطائرات من سلاح الجو ما زالت تحاول السيطرة على حريق شب في غابة وادي الشام بمنطقة بين الحسينيات وعنجرة والذي أتى على مساحات واسعة من الأشجار الحرجية التي لم تحدد مساحتها.اضافة اعلان


وأضاف حنيفات إن أسباب الحريق غير معروفة وسيتم فتح تحقيق والوقوف على السبب الرئيسي لاشتعال الحريق، مبيناً أن كثافة الأعشاب وارتفاع درجات الحرارة ساعدت بسرعة انتشار النيران بين الأشجار وأتت على مساحات واسعة من الأشجار .

وثمن الوزير جهود وتعاون القوات المسلحة مع كوادر الدفاع المدني والحراج لمساهمتهم بشكل كبير في عدم امتداد النيران إلى مساحات واسعة من الأشجار الحرجية والبساتين، داعياً المواطنين إلى ضرورة تجنب إشعال النيران في هذه الأوقات وعدم إزالة الأعشاب بواسطة النيران سواء حول المنازل أو المزارع أو المحاصيل الحقلية.



 




 

 


 

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