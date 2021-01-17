الأحد 17-01-2021
الوكيل الاخباري

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

ارادة ملكية بمعدل رواتب وعلاوات الامن العام

إرادة ملكية بنظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم

الارصاد : ثلوج قد تشهدها هذه المناطق الليلة

وفيات كورونا في الأردن أقل من 10 لأول مرة منذ أشهر

%4.88 نسبة فحوصات كورونا الايجابية اليوم

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

اعلان صادر عن المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات

مجلس الوزراء يوافق على تمديد بطاقات التأمين الصحي المنتهية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الحمايدة والخصاونة والصناع

الأحد، 17-01-2021 03:27 م

وزيرة الصناعة والتجارة تؤكد ضرورة تكثيف الرقابة على المنشآت

263216


الوكيل الاخباري - أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، المهندسة مها علي، ضرورة تكثيف الرقابة على المنشآت ومتابعة مدى التزام الأفراد المتواجدين في المنشآت بمتطلبات السلامة الصحية وفق ما نصت عليه أوامر الدفاع وتماشيا مع خطة الفتح التدريجي للقطاعات المغلقة.

اضافة اعلان

وأشارت المهندسة علي إلى ضرورة التركيز أيضاً على حملات التوعية والإرشاد للمنشآت في المحافظات للالتزام بإجراءات السلامة والصحة الوقائية، وذلك بارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد المطلوبة وعدم الاكتظاظ.


كما أكدت الوزيرة، خلال ترؤسها اجتماعا اليوم الأحد، للوزارات والمؤسسات الحكومية المكلفة بتنفيذ أمر الدفاع 20 أهمية الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية، وخاصة مع خطة الفتح التدريجي للقطاعات، حيث سيكون هنالك تقييم كل أسبوعين ضمن مراحل الخطة التدريجية لفتح القطاعات.


وطلبت الوزيرة، خلال الاجتماع الذي حضره الأمناء العامين للوزارات ومدراء المؤسسات والجهات الرقابية المكلفة، بتنفيذ أمر الدفاع 20 تعزيز كوادر التفتيش وزيارة أكبر عدد ممكن من المنشآت وتغطية كافة المناطق طيلة أيام الأسبوع بما فيها يوم الجمعة.


وقالت الوزيرة، إنه جرت زيادة نشاطات التفتيش بعد صدور أمر الدفاع 20 بحيث تمت مضاعفة عدد المنشآت التي يتم زيارتها شهريا من قبل الجهات التفتيشية مقارنة مع فترة ما قبل صدور امر الدفاع.


وقدمت الوزيرة الشكر لفرق الرقابة وكافة الجهات المكلفة بتنفيذ أمر الدفاع ومديرية الأمن العام وجهودها لضمان السلامة والصحة الوقائية.


وعرض الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، ملخصا عن مخرجات عملية الرقابة التي تقوم بها الجهات الرقابية وكذلك آليات التنسيق فيما بينها.


وقدم أعضاء اللجنة عددا من المقترحات التي من شأنها تعزيز عمليات الرقابة.
وأسندت عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وفقا لأمر الدفاع 20 إلى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والآثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية والإدارة المحلية والبلديات وأمانة عمان والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
120219175151648732692

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

إرادة ملكية

ارادة ملكية بمعدل رواتب وعلاوات الامن العام

إرادة ملكية سامية

إرادة ملكية بنظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم

1202116184659610419293

وفيات كورونا في الأردن أقل من 10 لأول مرة منذ أشهر

120211617462242448817

%4.88 نسبة فحوصات كورونا الايجابية اليوم

8defc355-e3a6-47c5-8507-5f130a04804d

استبيان حكومي للمواطنين حول قياس الوعي لبيانات الحكومة - رابط

أخبار متعلقة
امانة عمان

أمانة عمان: مخالفات وإغلاقات لغير الملتزمين بأمر الدفاع 20

ad45e256-8616-421d-b8d2-10f80cb107e6

الدفاع المدني يوجه تحذيراً للمواطنين حول الحالة الجوية

00000

العلي: التفتيش على 1188 منشأة الجمعة ورصد العديد من المخالفات

000

اغلاق حوالي 2446 منشأة لمخالفة أمر الدفاع 20

3a61d5e5-d588-4d95-ad6e-2f18df680c42

الدفاع المدني يتعامل مع 110 حالات انقاذ خلال الـ 24 ساعة الماضية

12021915335369656926

توضيح من رئيس الوزراء حول استمرار العمل بقانون الدفاع