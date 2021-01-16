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السبت، 16-01-2021 04:08 م

العلي: التفتيش على 1188 منشأة الجمعة ورصد العديد من المخالفات

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الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي، إن عدم التزام المنشآت بإجراءات السلامة العامة قد يعيق خطّة عودة القطاعات للعمل وإعادة فتحها.

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وأكدت خلال إيجاز صحفي عقد عصر السبت في رئاسة الوزراء، على تشديد عمل الفرق المختصّة للرقابة على مدى التزام المنشآت.


ولفتت العلي إلى أن الإجراءات الأخيرة جاءت للتخفيف على المنشآت وضمان استدامة عملها، مشيرة إلى أن هذا يضع مسؤولية على الجميع بالالتزام بمتطلبات السلامة والوقاية الصحية من قبل مختلف المنشآت الاقتصادية والزائرين لها. 
وأضافت: "تم يوم أمس زيارة 1188 منشأة من قبل الجهات التفتيشية، كما تم رصد العديد من المخالفات".


 




 

 


 

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