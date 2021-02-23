وزير الأوقاف : لا جديد بشأن المساجد

الوكيل الإخباري - أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة ،أن كافة الاحتمالات "مطروحة" بما يتعلق بالإجراءات التي يمكن اتخاذها في المساجد، خلال الأيام القادمة.

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وبين الخلايلة ، أن الوزارة لم يردها أي مستجد بشأن المساجد حتى اليوم ،داعيا المصلين إلى تأدية صلاة الجمعة، في باحات المساجد، خلال الأيام القادمة، لتحقيق التباعد الجسدي ، عملا بأمر الدفاع.



وأوضح أن الوزارة، ملتزمة بالإجراءات الصحية في المساجد ، من منطلق الحفاظ على صحة وسلامة المصلين.

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