وزير الأوقاف : لا جديد بشأن المساجد

الوكيل الإخباري - أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة ،أن كافة الاحتمالات "مطروحة" بما يتعلق بالإجراءات التي يمكن اتخاذها في المساجد، خلال الأيام القادمة.
وبين الخلايلة ، أن الوزارة لم يردها أي مستجد بشأن المساجد حتى اليوم ،داعيا المصلين إلى تأدية صلاة الجمعة، في باحات المساجد، خلال الأيام القادمة، لتحقيق التباعد الجسدي ، عملا بأمر الدفاع.
وأوضح أن الوزارة، ملتزمة بالإجراءات الصحية في المساجد ، من منطلق الحفاظ على صحة وسلامة المصلين.
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