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الثلاثاء، 13-06-2023 04:27 م

وزير الأوقاف: لا يجوز شرعا استخدام خدمات الحج بتأشيرة غير مخصصة

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الوكيل الإخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، إنّ استخدام خدمات أداء فريضة الحج من خلال تأشيرات غير مخصصة لذلك "لا يجوز شرعا" ، مشيرا إلى أن هذه الفئة غير مصرح لها بأداء المناسك، لافتا إلى أن هذه الفئة تأخذ حق غيرها من الخدمات.

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وأوضح الخلايلة أن "هذه التأشيرات التي تكون مع البعض؛ وهو ذاهب في زيارة إلى السعودية هؤلاء غير مصرح لهم بالحج، وبالتالي لن يحصلوا على الخدمات التي تقدمها وزارة الأوقاف أو السلطات السعودية سواء في مخيم منى ومخيمات عرفة أو السكن في مكة أو في المدينة".


وتابع: "لا يجوز لإنسان أن يخرج للحج ويأخذ خدمة في مكة أو في منى أو في عرفات ويدخل إلى المخيمات، حتى شرعا لا يجوز، ويأخذ حق غيره ممن دفع بدل هذه الخدمة".


وأشار الخلايلة إلى أن أي شخص "يحاول أداء فريضة الحج خارج إطار وزارة الأوقاف سيكون السعر أعلى بكثير".

 

المملكة

 




 

 


 

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