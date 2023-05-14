الأحد 14-05-2023
الوكيل الاخباري

السعودية تؤكد استئناف استيراد الأغنام الأردنية

بقلوب مكلومة .. الحزن يعم على زميلات وطالبات المعلمة الراحلة آمال الخالدي

تعرف على عقوبة شخص قام متعمدا بتخريب آثار في جرش

انطلاق ورشة أمن الحدود البحرية في قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية

قروض بدون فوائد لمربي الأبقار المتضررين من الحمى القلاعية

الأردنية والبلقاء التطبيقية توقعان مذكرة تفاهم وتعاون مشترك لتبادل الخبرات والمعرفة

عطلة رسمية في الخامس والعشرين من أيار بمناسبة عيد الاستقلال

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

افتتاح معرض تراثي للطلبة العرب الدارسين في الجامعة الهاشمية

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدا

الأحد، 14-05-2023 05:58 م

السعودية تؤكد استئناف استيراد الأغنام الأردنية

index


الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الزراعة ان السعودية قد رفعت الحظر المؤقت الذي كانت قد فرضته على صادرات الأردن من الأغنام منذ بدايهطة العام الحالي.

اضافة اعلان

 

وجاء هذا الاجراء من قبل السعودية بعد ان قامت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وقبل 60 يوما بالاعلان على موقعها بانتهاء حالة الحمى القلاعية التي أصابت الابقار في منطقة محددة وبعد الاشادة بالجهود التي قامت بها الوزارة واطلاع السلطات البيطرية السعودية على اجراءات وزارة الزراعة الاردنية التى ادت الى انتهاء الحالة.

 

وبناء على الاتصالات المستمرة وعلى أعلى المستويات فقد تم رفع اسم الأردن على المنصة التي يتم تقديم طلبات استيراد الأغنام عليها 
وكانت الأردن قد أعلمت المنظمة الدولية بحدوث الاصابة منذ الاعلان عن نتائج المختبرات التي اكدت اصابه الابقار في مزارع الضليل بعترة جديدة من فيروس الحمى القلاعية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
IMG-20230514-WA0073

بقلوب مكلومة .. الحزن يعم على زميلات وطالبات المعلمة الراحلة آمال الخالدي

2JqAhsFrbw0xxwvggHTZMexls74v4l7UbH3FoxOc

تعرف على عقوبة شخص قام متعمدا بتخريب آثار في جرش

63819680120232976420

انطلاق ورشة أمن الحدود البحرية في قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية

دنانير-أردنية-ارشيفية

قروض بدون فوائد لمربي الأبقار المتضررين من الحمى القلاعية

55c024ff-14a7-4d18-9f48-2af6ec9dfbdc

الأردنية والبلقاء التطبيقية توقعان مذكرة تفاهم وتعاون مشترك لتبادل الخبرات والمعرفة

5202312181353884199335

عطلة رسمية في الخامس والعشرين من أيار بمناسبة عيد الاستقلال

أخبار متعلقة
6D44F816-BF24-4052-A4F9-C79AABCF65DD

الزراعة: لا خطورة على الأردن من أسراب الجراد الذي رُصد شمال السعودية

64467a339e626

وزارة الخارجية تقرر إبقاء البعثة الدبلوماسية الأردنية في السودان

484480

بين الفلك والشرع.. مفتي المملكة يكشف قرار الإفتاء حول أول أيام العيد في الأردن

dc8db0ed-2154

صدور قرار الموافقة على اتفاقية مع منظمة العمل الدولية

0L5A1529 - Copy

شاهد.. التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة يوم العلم

80

بدء أعمال الاجتماع التشاوري الوزاري في جدة بمشاركة الأردن