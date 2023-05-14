السعودية تؤكد استئناف استيراد الأغنام الأردنية

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الزراعة ان السعودية قد رفعت الحظر المؤقت الذي كانت قد فرضته على صادرات الأردن من الأغنام منذ بدايهطة العام الحالي.

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وجاء هذا الاجراء من قبل السعودية بعد ان قامت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وقبل 60 يوما بالاعلان على موقعها بانتهاء حالة الحمى القلاعية التي أصابت الابقار في منطقة محددة وبعد الاشادة بالجهود التي قامت بها الوزارة واطلاع السلطات البيطرية السعودية على اجراءات وزارة الزراعة الاردنية التى ادت الى انتهاء الحالة.

وبناء على الاتصالات المستمرة وعلى أعلى المستويات فقد تم رفع اسم الأردن على المنصة التي يتم تقديم طلبات استيراد الأغنام عليها

وكانت الأردن قد أعلمت المنظمة الدولية بحدوث الاصابة منذ الاعلان عن نتائج المختبرات التي اكدت اصابه الابقار في مزارع الضليل بعترة جديدة من فيروس الحمى القلاعية.