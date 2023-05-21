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الأحد، 21-05-2023 02:59 م

وكلاء السياحة: التأشيرة الشخصية للسعودية لا تسمح لحاملها أداء مناسك الحج

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكد عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر، ممثل قطاع الحج والعمرة بالجمعية بلال روبين، أن التأشيرة الشخصية التي يروج لها على مواقع التواصل الاجتماعي لا تمنح حاملها حق تأدية مناسك الحج.اضافة اعلان


وقال روبين لـ"الوكيل الإخباري"، إن ملاحظات وصلت إلى الجمعية حول بيع تأشيرات شخصية لأشخاص يرغبون بأداء الحج ولم يقع عليهم الاختيار العام الحالي، لافتا إلى أنها مخالفة وفي حال تم ضبط حاملها فإنه يتم تسفيره خارج السعودية ومنعه من دخولها لمدة 5 سنوات.

وأضاف أن رسوم معاملة التأشيرات الشخصية لا تتجاوز قيمتها بالمجمل 300 دينار، وهي تمنح حاملها حق دخول السعودية أكثر من مرة خلال العام ويمكن لحاملها دخول السعودية بمركبته الخاصة على خلاف تأشيرة العمرة أو الحج التي تعطى لمدة محددة وبمزايا أقل.

وكانت وردت استفسارات لـ"الوكيل الإخباري"، حول بيع تأشيرات على مواقع التواصل الاجتماعي تصلح لأداء مناسك الحج خارج نطاق وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

 




 

 


 

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