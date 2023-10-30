وزير الأوقاف: مساكن للأسر المحتاجة بالمفرق قريبا

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة، عن إحالة عطاء خلال الأيام القليلة المقبلة لتنفيذ مشروع بناء مساكن للأسر الفقيرة والمحتاجة في محافظة المفرق.

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جاء ذلك لدى افتتاحه اليوم الاثنين، فعاليات الملتقى الخيري واليوم الطبي المجاني، الذي نظمه صندوق الزكاة بالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيرية في قضاء الخالدية بمحافظة المفرق.



وقال الخلايلة خلال الفعاليات، إن الملتقيات الخيرية والأيام الطبية المجانية التي تنفذها الوزارة عبر صندوق الزكاة ومن خلال البرامج الوقفية ومستشفى المقاصد الخيرية؛ تهدف الى التخفيف عن كاهل الأسر الفقيرة والمحتاجة، مؤكدا أن الوزارة تسعى لزيادة البرامج التأهيلية للأسر المعوزة التي يقدمها صندوق الزكاة لتحفيز تلك العائلات على الإنتاجية، وإقامة مشاريع تخرجهم من حالة الفقر إلى الاعتماد على الذات.



وأبدى الوزير استعداد الصندوق لتقديم المشاريع التأهيلية وترميم المنازل وبناء المساكن ضمن ضوابط وشروط الصندوق والإمكانيات المتاحة.



ووزع الخلايلة مساعدات شملت الأسر الفقيرة والمحتاجة في قضاء الخالدية، تمثلت بتوزيع 500 قسيمة شرائية بقيمة 30 دينارا، ومساعدات نقدية استفاد منها 50 يتيما و 50 طالبا جامعيا بواقع 100دينار لكل منهم، وتوزيع 500 طرد غذائي مقدمة من المحسن محمد غازي ابو صوفة.



وأشار وزير الأوقاف، الى وجود 15 أسرة تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة ووجود 8 أيتام يتقاضون كفالات أيتام و 7 مشاريع تأه‍يلية تستفيد منها عائلات فقيرة قدمها الصندوق في قضاء الخالدية.



كما افتتح اليوم الطبي المجاني الذي نظمه مستشفى المقاصد الخيرية وشمل تقديم الرعاية الصحية في العديد من الاختصاصات الطبية المختلفة لأهالي القضاء.