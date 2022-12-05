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الإثنين، 05-12-2022 05:03 م

وزير الأوقاف يؤكد ضرورة إجراء الصيانة اللازمة لجميع المساجد

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الوكيل الاخباري - أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، ضرورة إجراء الصيانة اللازمة لجميع المساجد وتفقد احتياجاتها من قبل مديريات ومكاتب الأوقاف المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، من خلال التعاون مع لجان رعاية المساجد.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين بمدراء مديريات الأوقاف بالمملكة، بحضور الأمين العام للوزارة الدكتور عبد الله عقيل، ومساعد الأمين العام للوعظ والإرشاد الشيخ إسماعيل الخطبا، ومساعد الأمين العام لشؤون المديريات الدكتور حاتم السحيمات، والمفتش العام للوزارة الدكتور معاوية البطوش.

ودعا الخلايلة إلى ضرورة العمل و الإنجاز لإيصال رسالة الوزارة في مختلف مجالات العمل في الجانبين الدعوي والإداري، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من مديريات الأوقاف لديها إنجاز مميز، وهو ما يجب تعميمه على باقي المديريات.

وأكد تقديم الوزارة كل ما يلزم من الدعم للوصول إلى النتائج التي يطمح إليها الجميع دون استثناء، مبينا أن عمل مديريات الأوقاف في الميدان له أبعاد دينية واجتماعية واقتصادية، وهو ما يستوجب بذل الجهود بشكل مكثف وفقا للتشريعات الناظمة للعمل، وبما يتماشى مع خدمة المواطن والمصلحة العامة.

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