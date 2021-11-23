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الثلاثاء، 23-11-2021 04:18 م

وزير الأوقاف يحاضر في جامعة الزيتونة بمناسبة ذكرى المولد النبوي

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الوكيل الاخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، إن بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كانت تقوم على العلم والمعرفة وحمل الرسالة الإسلامية، وهذا ديدن الأنبياء منذ آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

جاء ذلك خلال محاضرة قدمها الوزير الخلايلة، اليوم الثلاثاء، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، في رحاب جامعة الزيتونة الأردنية، بتنظيم من عمادة شؤون الطلبة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد المجالي، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة.

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