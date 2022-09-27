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الثلاثاء، 27-09-2022 04:46 م

وزير الأوقاف يفتتح فعاليات ملتقى الوعظ واليوم الخيري في ساكب

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الوكيل الإخباري - افتتح وزير الأوقاف والشؤون و المقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة، الدكتور محمد الخلايلة، في منطقة ساكب، بمحافظة جرش، اليوم الثلاثاء، فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع صندوق الزكاة ومستشفى المقاصد الخيرية.

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وقال الخلايلة إنه بتوجيهات سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني، فإن وزارة الأوقاف وصندوق الزكاة ومستشفى المقاصد الخيرية، ينظمون سنويا عددا كبيرا من الملتقيات في مناطق المملكة من خلال برنامج شامل يضم برامج خيرية ووعظية.


وأكد أن الأردن يتمتع بترابط وتكافل اجتماعي كبير رغم كل التحديات الجسام، بفضل القيادة الهاشمية والشعب الأردني المتماسك، سيبقى بلد الأمن والأمان والاستقرار.


وأعلن الوزير الخلايلة عن توزيع 400 قسيمة شرائية، وتقديم دعم مالي لـ50 يتيما و50 طالب علم، بواقع 100 دينار لكل واحد منهم، وتوزيع 300 طرد غذائي، ويستفيد من هذه المساعدات نحو 800 أسرة فقيرة ومحتاجة، إضافة إلى تنظيم يوم طبي مجاني بالتعاون بين مستشفى المقاصد ولجنة زكاة وصدقات حي نزال، ونقابة مهن البصريات وبتكلفة مالية بلغت 5 آلاف دينار.


وأكد أن وزارة الأوقاف تسعى لزيادة أعمالها الخيرية والوعظية في كل مناطق المملكة ضمن برنامج عمل على مدار العام، لافتا إلى أنها تحمل على عاتقها الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة لغرس قيم الإسلام في أبنائنا، إضافة إلى رعايتها ودعمها كل نشاط يُعلم كتاب الله تعالى على أن يكون تعلما تعليما ينتفع به شباب المسلمين.


ودعا وزير الأوقاف الأئمة والوعاظ إلى القيام بأعمالهم على أكمل وجه، مشيرا إلى أن هناك هجمة يتعرض لها الإسلام، ما يستوجب على العلماء والوعاظ العمل على تعزيز قيم الإسلام وتوضيح صورته الحقيقية للناس، والدعوة إلى الإقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، والتسلح بالقرآن الكريم في الحياة.


وأشار إلى أهمية ملتقيات الوعظ والإرشاد، والتي يتبادلون خلالها الائمة والوعاظ الخبرات العلمية والعملية مع بعضهم بعضا، خدمة لمصلحة الإسلام والمسلمين.

 

وحضر الفعاليات: مدير عام صندوق الزكاة عبد سميرات، ومساعد الأمين العام للوعظ والإرشاد الشيخ إسماعيل الخطبا، ومدير عام مستشفى المقاصد التابع لصندوق الزكاة الدكتور علي السعد بني نصر، وعدد من وجهاء منطقة ساكب ومحافظة جرش.

 




 

 


 

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