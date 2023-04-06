وزير الاتصال الحكومي ينعى الزميل خليل الجرمي

الوكيل الإخباري - نعى وزير الاتصال الحكومي؛ الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الزميل الصحفي خليل الجرمي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الخميس، على رأس عمله عن عمر ناهز 55 عاما.

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واستذكر الوزير الشبول مناقب الفقيد الذي كان مثالا في التفاني بالعمل والمهنية، وإسهاماته خلال مسيرته الصحفية الطويلة في وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مشيدا بالجهود التي بذلها أثناء عمله في الوكالة من خلال الوظائف التي تدرج بها.



وأعرب الشبول عن أصدق مشاعر العزاء والمواساة لعائلة الفقيد وذويه، ولعموم الأسرة الصحفية الأردنية، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر وحسن العزاء.



كما نعت مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الزميلة فيروز مبيضين وأسرة الوكالة، المرحوم الجرمي، مستذكرة مناقب الفقيد وجهوده في تطوير العمل الصحفي بالوكالة والمواقع التي شغلها، متقدمة من ذوي الفقيد والأسرة الصحفية بأحر التعازي، داعية المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.



والتحق المرحوم الجرمي بالعمل في وكالة الأنباء الأردنية منذ عام 1998، وهو رئيس قسم التصوير في الوكالة، وعضو نقابة الصحفيين.