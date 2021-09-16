وزير الاعلام يكشف عن قرارات واجراءات حكومية

الوكيل الاخباري - اكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين على أهمية إقامة مهرجان جرش للثقافة والفنون في تحسين زخم النشاط السياحي، مبينا أن المهرجان سينظم وفق بروتوكول صحي محدد بمتلقي المطاعيم.



ولفت في ذات الصدد إلى أهمية إعلان مأدبا عاصمة للسياحة العربية لعام 2022، وإدراج اليونسكو لمدينة السلط على قائمة التراث العالمي، الأمر الذي يساهم في استعادة زخم النشاط السياحي والفعاليات الثقافية.



كما أشار دودين إلى أن البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا ساهم بشكل كبير في تحسين الحالة الوبائية، بما سمح بعودة غالبية النشاطات الاقتصادية، محذراً في الوقت ذاته من أن الوباء لم ينتهِ بعد، وداعياً الجميع إلى مواصلة الالتزام بسبل الوقاية منه، والإسراع في تلقي المطاعيم المضادة للفيروس.

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