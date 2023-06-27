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الثلاثاء، 27-06-2023 10:17 ص

وزير الاوقاف: اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى صعيد عرفات

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الوكيل الاخباري - أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور محمد الخلايلة، عن اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين ومسلمي "48" إلى صعيد عرفات الطاهر، صبيحة اليوم الثلاثاء، امتثالاً لحديث النبي الكريم "الحج عرفة" للوقوف بهِ، وتأدية ركن الحج الأعظم.اضافة اعلان



وقال الخلايلة، خلال تفقّده مُخيّمات الحجاج على جبل عرفات، إنَّ عملية التفويج تمّت بكل انسيابية دون مُعيقات تُذكر، وفق خطّة الوزارة المعدّة مُسبقًا لعملية التفويج، مما أدّى إلى تجنّب الازدحامات وضمانة سلامة الجميع، مُشيداً بتعاون الحجاج ومدى التزامهم بالتوجيهات الصادرة عن كوادر البعثة الإدارية وبعثة الوعظ والإرشاد.


وأضاف الخلايلة، أنّ الحجاج يتمتعون بصحة وعافية بفضل الله تعالى، ويؤدون شعائر ومناسك الحج بكل أريحية، مُؤكداً على تقديم أفضل الخدمات من خيمٍ مُكيّفة ووجبات الطعام والمياه المبرّدة في مشعر عرفات؛ خدمةً لضيوف الرحمن وللتخفيف عنهم عناء المشقّة والتعب، ترجمةً للتوجيهات الملكية السامية في رعاية الحجاج الأردنيين ومسلمي "48 " .


وبيّن الخلايلة، إلى أن خطة الوزارة المعتمدة من قِبل دائرة الحج والعمرة تمثّلت في تفويج الحجاج لعرفات، ومع غروب اليوم الثلاثاء، سيتم نقلهم لمزدلفة لأداء صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ومن ثم يتوجّه الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة والسعي والتحلل من الإحرام والعودة للفنادق، ثم بعد ذلك التوجّه إلى منى لتحقيق المبيت ورمي الجمرات أول وثاني أيام التشريق وهو اليوم الثالث من أيام العيد ثم الانتقال إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع، بعد ذلك العودة لأرض الوطن، داعياً الله عزوجل أن يتقبّل منهم وأن يعودوا إلى أهاليهم سالمين غانمين

 




 

 


 

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