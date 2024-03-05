وزير الاوقاف يكشف عن توجيهات الى مساجد المملكة برمضان

الوكيل الاخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن الوزارة أعدت برنامجاً متكاملاً لشهر رمضان من حيث إعداد المساجد، وتهيئة الأئمة، والإعداد لصلاة التراويح، وخطبة الجمعة، فضلاً عن دروس الوعظ والإرشاد، والمجالس العلمية الهاشمية.





وأضاف الخلايلة لدى افتتاحه اليوم الثلاثاء في مقام أبي عبيدة بلواء دير علا، أسبوع العناية بالمساجد الذي خصصته الوزارة سنويا لصيانة ورعاية ونظافة المساجد مع حلول شهر رمضان المبارك، أن استعدادات الوزارة للشهر الفضيل تتضمن كذلك تقديم مساعدات من قبل صندوق الزكاة والبرامج الوقفية.



وأشار إلى أن الوزارة جعلت أسبوع العناية بالمساجد قبل شهر رمضان المبارك لتكون جاهزة لاستقبال المصلين، مؤكدا إنفاق ملايين الدنانير على المساجد من موازنة الدولة، حيث بلغت فاتورة الطاقة للمساجد العام الماضي 8.5 مليون دينار، ناهيك عن ملايين يتم إنفاقها على أعمار المساجد وصيانتها وفاتورة المياه ورعايتها من قبل الموظفين، فضلا عن مشروع فرش المساجد الذي بدأته الوزارة قبل 3 سنوات، ما يدل على حرص الأردن بقيادته الهاشمية على رعاية المساجد والاهتمام بها.

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