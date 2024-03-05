الثلاثاء 05-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الارصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس يوم الاربعاء - تحذيرات

وزير الحرب الإسرائيلي: عدوان حزب الله يقربنا من نقطة حرجة

الامن يحذر سالكي شارع المدينة المنورة

وزير الاوقاف يكشف عن توجيهات الى مساجد المملكة برمضان

عودة فيسبوك في الاردن

بلينكن: لدينا فرصة للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة

مرحباً بكم في عصر هواتف الذكاء الاصطناعي

الملك ينعم على شخصيات إربدية بميدالية اليوبيل الفضي - أسماء

الأردن يسير قافلة مساعدات برية إلى غزة

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك في الأردن

الثلاثاء، 05-03-2024 07:44 م

وزير الاوقاف يكشف عن توجيهات الى مساجد المملكة برمضان

111555


 الوكيل الاخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن الوزارة أعدت برنامجاً متكاملاً لشهر رمضان من حيث إعداد المساجد، وتهيئة الأئمة، والإعداد لصلاة التراويح، وخطبة الجمعة، فضلاً عن دروس الوعظ والإرشاد، والمجالس العلمية الهاشمية.


وأضاف الخلايلة لدى افتتاحه اليوم الثلاثاء في مقام أبي عبيدة بلواء دير علا، أسبوع العناية بالمساجد الذي خصصته الوزارة سنويا لصيانة ورعاية ونظافة المساجد مع حلول شهر رمضان المبارك، أن استعدادات الوزارة للشهر الفضيل تتضمن كذلك تقديم مساعدات من قبل صندوق الزكاة والبرامج الوقفية.

وأشار إلى أن الوزارة جعلت أسبوع العناية بالمساجد قبل شهر رمضان المبارك لتكون جاهزة لاستقبال المصلين، مؤكدا إنفاق ملايين الدنانير على المساجد من موازنة الدولة، حيث بلغت فاتورة الطاقة للمساجد العام الماضي 8.5 مليون دينار، ناهيك عن ملايين يتم إنفاقها على أعمار المساجد وصيانتها وفاتورة المياه ورعايتها من قبل الموظفين، فضلا عن مشروع فرش المساجد الذي بدأته الوزارة قبل 3 سنوات، ما يدل على حرص الأردن بقيادته الهاشمية على رعاية المساجد والاهتمام بها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11114444

الامن يحذر سالكي شارع المدينة المنورة

ppp

عودة فيسبوك في الاردن

000

الملك ينعم على شخصيات إربدية بميدالية اليوبيل الفضي - أسماء

1

الأردن يسير قافلة مساعدات برية إلى غزة

11888

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك في الأردن

11

ولي العهد: الأردن مثال حي للعيش المشترك والوئام بين الأديان

أخبار متعلقة
2021_4_11_15_44_26_46

ارتفاع أسعار اللحوم المبردة والمستوردة في الأردن بنسبة من 10 إلى 20 بالمئة لهذا السبب

402409_60_1678890196

قبيل رمضان.. تخفيض أسعار 300 سلعة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 40% في الاستهلاكية المدنية

0

الأردنيون يحيون الذكرى الـ25 ليوم الوفاء والبيعة

2202457319858002239

3800 ميجاواط الحمل الكهربائي المُسجل مساء أمس الثلاثاء

6202312111848590256197

وزير الصحة: مستعدون لعلاج جرحى العدوان على غزة في مستشفيات الأردن

12202311165920558007857

مجلس أمانة عمان يصادق على تخصيص 10 ملايين دينار لدعم ركاب باص عمّان