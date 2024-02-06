وزير الصحة: مستعدون لعلاج جرحى العدوان على غزة في مستشفيات الأردن

الوكيل الإخباري

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- أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن الأردن مستعد لاستقبال الجرحى والمصابين إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وقال الهواري ردا على سؤال لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأردن استقبل مؤخرا أطفالا من غزة مصابون بالسرطان للعلاج في المملكة، لافتا إلى وجود صعوبات تتعلق بإجلاء المصابين والجرحى من القطاع.وأضاف أن الأردن ومنذ بدء العدوان على غزة عمل على تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للأشقاء هناك.وأشار الهواري إلى تطوع أطباء أردنيين للذهاب إلى قطاع غزة وعلاج المصابين والجرحى، بالإضافة إلى دور المستشفيات الميدانية وما تقوم به للتخفيف غن القطاع الصحي هناك.